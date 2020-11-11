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Yıldırım-4 Operasyonu'nda 1 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Tunceli kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 1 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında Tunceli-Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleştirildi. 1 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 tabanca ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:47
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