İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-4 Operasyonu kapsamında Tunceli-Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleştirildi. 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 tabanca ve yaşam malzemesi ele geçirildi.