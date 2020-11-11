Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kuşadası Körfezi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kuşadası Körfezi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.49'da Kuşadası Körfezi'nde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında yaşanan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Etiketler: Deprem Son DakikaSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 10:35
Sıradaki Haber
Bakan Akar: Azerbaycan ordusu gücünü tüm dünyaya gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz