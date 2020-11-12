Rıza Bey Apartmanı enkazından 65 saat sonra çıkarılan Elif Perincek, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülmüştü.

Çocuk yoğun bakım sevisinde tedaviye alınan Elif Perincek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine aynı hastanenin çocuk cerrahi bölümüne sevk edilmişti.

Elif’in yanı sıra enkazdan 23 saat sonra kurtarılan annesi Seher, ablaları Elzem ve Ezel’in tedavisi tamamlandı. Aile bugün taburcu edildi.



EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yazılı açıklamasında aileye geçmiş olsun dileyerek, "Yüreğimizi dağlayan İzmir depreminin ardından üniversite personelimiz Seher Perincek ve kızlarının tedavileri hastanemizde tamamlandı. Ege Üniversitesi olarak bundan sonra da kendilerinin yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz" dedi.