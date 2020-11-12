Kırmızı listedeki sözde Tunceli saha sorumlusu etkisiz hale getirildi
PKK/KCK terör örgütünün sözde Tunceli saha sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK/KCK'ya üst düzey bir darbe daha... Açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
Soylu, terörden arananlar listesinde kırmıız kategoride yer alan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu "Yılmaz" kod adlı terörist İsmail Sürgeç'in Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"Tebrikler kahramanlar"
Bakan Soylu paylaşımında "Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli Saha Sorumlusu Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi... Tebrikler Kahramanlar, Allah sizi muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.
Kırmızı listeye bir çizik daha...— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) November 12, 2020
Sözde Tunceli Saha Sorumlusu
Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi...
Tebrikler Kahramanlar
Allah sizi muhafaza etsin