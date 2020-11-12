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Cumhurbaşkanı Erdoğan Avustralya Başbakanı Morrison ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği yapılması ele alındı.
letişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile görüştü.
Morrison'un talebiyle gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Avustralya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ile uluslararası platformlarda iş birliği hususları ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avustralya’yı Asya-Pasifik bölgesinde önemli bir ortak ve küresel meselelerde benzer bakış açısına sahip dost bir ülke olarak gördüklerini ifade etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Son DakikaSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 16:03
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