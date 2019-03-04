Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde Türk ekibinin yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Türk ekibi, seyirleri süresince Bulgaristan, Ukrayna, İngiltere, Şili, İspanya, Polonya, Çin, Güney Kore ve Rusya'nın araştırma üslerini ziyaret etti.

Ekip, akademisyen Şafak Altunkaynak'ın da araştırmalarını sürdürdüğü Bulgaristan'ın St. Kliment Ohridski Üssü’nde çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

St. Kliment Ohridski Üssü Şefi Dragomir Mateev, "Türkiye'den 5 yıldır en az bir ya da iki bilim insanı araştırmalarını yapmak üzere her sene üssümüze geliyor. Bu iş birliğinin devam etmesini umuyoruz." dedi.

Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, uzun bir yolculuğun ardından 4 Şubat'ta beyaz kıtaya ulaşmıştı.

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi’ne yönelik çalışmaların gerçekleştiği 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında, Horseshoe Adası’nda Türk Bilimsel Araştırma Kampı kurulmuştu.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gittiği "beyaz kıta"da ilk dalışını yaparak tarihe geçmiş daha sonra ise Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın açılışına özel tekrardan dalış yapmıştı.

Kaynak: AA