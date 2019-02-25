Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antarktika'da geçici bilim üssünün kurulduğunu Twitter hesabından duyurdu.
Antarktika’da al sancağımız göndere çekildi.— Mustafa Varank (@varank) 25 Şubat 2019
3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye’nin beyaz kıtadaki geçici üssünü kurduk. pic.twitter.com/OhhJP2ajXc
Bakan Varank, "Antarktika’da al sancağımız göndere çekildi. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Türkiye’nin beyaz kıtadaki geçici üssünü kurduk." dedi.
Kaynak: TRT Haber