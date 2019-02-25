29. Meclis Başkanı olan Mustafa Şentop, Anıtkabir'e Başkanlık Divanı üyeleriyle beraber gitti.
Meclis Başkanı seçilen Mustafa Şentop, Anıtkabir'i ziyaret ediyor. https://t.co/ecyaRRwbhX— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Şubat 2019
Meclis Başkanı Şentop, mozoleye çelenk koyduktan sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı.
Şentop mesajında, "Asil milletimize emanet ettiğiniz eserinizi hür ve bağımsız bir şekilde yaşatmak için görev yapıyoruz. Milli iradeden aldığımız güçle, devletimizi ve milletimizi daha büyük hedeflere ulaştırmak için gayret ediyoruz. İlelebet payidar kalacak devletimizin bekasını her şeyin üstünde tutuyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: TRT Haber