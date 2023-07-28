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Gündem
TRT Haber 28.07.2023 15:18

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını kontrol altını alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınının havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını bildirdi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını kontrol altını alındı

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın dördüncü günde kontrol altına alındı.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da katıldı. Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya, Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık." ifadelerini kullandı.

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