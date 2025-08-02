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Gündem
AA 02.08.2025 21:55

Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sürüyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç Delillerini Gizleme ve Değiştirme' ile suçlanan 1 kişi daha tutuklandı.

Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında 1 kişi daha tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında G.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "Suç delillerini gizleme ve değiştirme" suçundan tutuklandı.

Şüphelinin, Muhittin Böcek'in gelini Z.B ile yurt dışından dönüşünde görüştüğü iddia edildi.

Olay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

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