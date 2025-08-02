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Gündem
AA 02.08.2025 15:05

Ankara'da trafikte otomobile baltayla saldıran 2 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başkentte trafikte önünü kestikleri otomobile baltayla saldıran 2 şüphelinin, "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara'da trafikte otomobile baltayla saldıran 2 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün Keçiören'de bir sürücünün başka araca baltayla saldırdığı görüntülerin sosyal medyada yer aldığını belirtti.

Yapılan çalışmalarda, olaya karışan şüpheliler V.K. ve T.K'nın yakalanarak Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğünü aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Baltayla saldıran sürücü V.K. hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'Sürücü belgesini yanında bulundurmamak', 'Trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak', 'Zorunlu bir neden olmadıkça diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde araç kullanmak', 'Kamunun rahatını bozacak, kişileri korkutacak şekilde araç kullanmak' maddelerinden idari para cezası uygulanmış ve psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulmak üzere sürücü belgesi geçici olarak geri alınmıştır. Şahıslar, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla 'tehdit ve mala zarar verme' suçlarından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir. Trafik güvenliğini hiçe sayanları ve saygısızca araç kullananları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım."

Yerlikaya, paylaşımında olay anı ile şüphelilerin emniyete götürülme görüntülerine de yer verdi.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
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