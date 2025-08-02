Kamu işçisinin zam oranı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık'ta TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve İrfan Kabaloğlu, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli, kamuda örgütlü sendikaların başkanlarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmenin ardından taraflar, kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan, 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.

Buna göre kamu işçisi yılın ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11 zam alacak.

Konuya ilişkin Bakanlıkta basın toplantıı düzenleyen Işıkhan, uzun bir müzakere sürecinin ardından kamu işçileriyle ilgili protokolün imzalandığını duyurdu.

Sosyal diyalog anlayışıyla sendikalara kapılarının her zaman açık olduğunu vurgulayan Işıkhan, sadece sendikalarla değil, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle de iletişimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Müzakere sürecinin nihayete erdiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Nihayet belli bir noktaya geldik ve protokolü hem Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcımız Ramazan Bey ile imzaladık hem de Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Devlet Bey ile protokolümüzü imzaladık. Protokolümüzün, başta 600 binden fazla kamu işçimiz olmak üzere tekrar hayırlı olmasını diliyorum."

"Sırada memurların toplu sözleşmesi var"

Kamu işçileriyle ilgili sürecin tamamlandığını ve artık sıradaki gündem maddesine odaklandıklarını ifade eden Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Çalışma hayatımızın dinamiğini göz önüne aldığımızda artık bu dosyayı kapattık. Önümüzde memurlarla yapacağımız toplu sözleşme süreci var. İnşallah ağustos ayı sonunda da onu başarıyla neticelendireceğimize, masada neticelendireceğimize yürekten inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetimine teşekkür

Bakan Işıkhan, süreçteki destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Öncelikle Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bize liderlik ettiği için ve çizmiş olduğu Türkiye vizyonu kapsamında çalışma hayatımıza yeni bir bakış açısı getirdiği için huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Işıkhan ayrıca, müzakere sürecindeki katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e de teşekkür etti.

Sendika başkanlarının da işçilerin haklarının savunulmasında büyük bir liderlik gösterdiğini belirten Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'a da teşekkürlerini sundu.

Bakan Işıkhan, konuşmasını "Protokolümüzün, kamu işçilerimiz başta olmak üzere ailelerine, vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum." sözleriyle tamamladı.