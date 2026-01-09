Açık -1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 09.01.2026 19:00

Antalya'da 13 bin 213 konutun kurası çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla yarın "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Antalya'da inşa edilecek 13 bin 213 konut için kura çekimi yapılacağı bildirildi.

Antalya'da 13 bin 213 konutun kurası çekilecek
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan "Yüzyılın Konut Projesi"nde hak sahiplerinin belirlenmesi için noter huzurunda kura çekimleri sürüyor.

TOKİ koordinesinde bugün Muş ve Ardahan'da düzenlenen törenlerle vatandaşların yeni yuvaları belirlenirken, Ardahan'daki kura çekimine Vali Yardımcısı Mehmet Sert, TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Kıvanç Oktay katıldı.

Muş'ta düzenlenen kura çekimine, Muş Valisi Avni Çakır, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan Karaca iştirak etti.

38 bin 160 hak sahibi belli oldu

Bugüne kadar 13 ilde gerçekleştirilen kura çekimleriyle 38 bin 160 vatandaş yeni yuvalarına kavuşmaya hak kazanırken, kura çekim törenleri yarın Antalya ve Bingöl'de devam edecek.

Antalya'da 13 bin 213, Bingöl'de ise 2 bin 59 konut için hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek.

Antalya'daki kura çekimine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılacak. 

ETİKETLER
Sosyal Konut Projesi TOKİ
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:03
Suç gelirlerini aklayan 44 şüpheli tutuklandı
20:00
Dışişleri Bakanı Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'yi kabul etti
19:56
Bakan Şimşek: Hedefimiz enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indirmek
19:53
Halep'te YPG/SDG'den firar edenlerin sayısının 100'e ulaştığı duyuruldu
19:44
Bahis soruşturmasında 43 antrenör PFDK'ya sevk edildi
19:40
Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ni "kapalı askeri bölge" ilan etti
Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen taylardan 120'sinin bu yıl satılması planlanıyor
Anadolu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen taylardan 120'sinin bu yıl satılması planlanıyor
FOTO FOKUS
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ