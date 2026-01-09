Açık -0.9ºC Ankara
TRT Haber 09.01.2026 18:16

48 il için "sarı" uyarı: Çığ, fırtına, sağanak ve kar yağışına dikkat

Yurdun batısı ile doğusunda yarın beklenen, sağanak, kar yağışı, fırtına ve çığ tehlikesi nedeniyle 48 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

[Fotograf: AA]
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Marmara, Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağışlı sistem etkili olacak.

Yağışlar, Trakya Kesimi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), batı bölgelerde, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir ve Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak (21-60 kg/m2), Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Poyraz etkili olacak

Rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), yer yer kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Öte yandan, Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yarın iç ve batı bölgelerde artacak olan hava sıcaklıklarının pazar günü kuzeybatı kesimlerde, pazartesi ve salı günleri ülke genelinde azalacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı ve çok bulutlu, yurdun kalan kesimlerinde yağışlı sistem etkili olacak.

Yağışların, Trakya Kesimi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege, Batı Karadeniz ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu, İç Ege'de yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Aynı gün rüzgarın, Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul’da "poyraz" ve soğuk hava etkili olacak

İstanbul’da hafta sonu kuvvetli sağanak yağış beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların İstanbul’da Pazartesi günü tek haneli rakamlara düşeceği, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebileceği bildirildi.

Ankara’da termometreler sıfırın altını görecek

Başkent Ankara’da pazar günü başlayacak yağışların, gece saatlerinden itibaren kar yağışına evrilmesi bekleniyor. 

Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
OKUMA LİSTESİ