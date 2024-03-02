Antalya Diplomasi Forumu'nda ikinci gün

"Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" ana temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen forumda küresel meselelerin ve krizlerin yanı sıra iklim değişikliği, göç, İslam karşıtlığı, ticaret savaşları ve yapay zeka gibi birçok konu tartışılıyor.

2021 yılında yaklaşık 2 bin kişinin katılım sağladığı Antalya Diplomasi Forumu(nda (ADF) bu yıl katılımcı sayısının 4 bin 500'e yakın olması bekleniyor. 2022 ADF'de 30 panel düzenlenirken bu yıl 52 panel gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşananlar bir soykırım girişimidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün forumun açılışında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekti.

Gazze'de yaşananların savaş değil bir soykırım girişimi olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gazze'de sadece çocuk, kadın ve siviller canice katledilmedi, aynı zamanda milyarlarca insanın uluslararası sisteme, adalete ve hukuka inancı da yok edildi. Gazze'de yaşananlar kesinlikle bir savaş değildir, bir soykırım girişimidir. İsrail'e ilk günden beri koşulsuz destek veren Batılı güçler 'Tazıya tut tavşana kaç' diyen iki yüzlü politikalarıyla dökülen kana ortak oluyor. Uluslararası toplum, Filistin halkına olan borcunu ancak Filistin devletinin kurulmasıyla ödeyebilir. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin teşekkülü şarttır. Garantörlüğü de içerecek şekilde sorumluluk almaya Türkiye olarak hazırız. Bir kez daha uluslararası toplumu, Gazze'ye ve Filistin davasına samimiyetle sahip çıkmaya davet ediyorum."

Dışişleri Bakanı Fidan: Katliamın failleri kör ve sağır

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise konuşmasında, "Antalya Diplomasi Forumu, çoğulculuğu ve gerçek sorunları öne çıkarmasıyla, artık diplomaside önemli bir marka ve fikir platformu haline gelmiştir." dedi.

Bakan Fidan, İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin, "Gazze'deki katliamın suç ortaklığını taşıyamadığı için kendini yakan Amerikalı askerin duruşu, uluslararası sistemin meşruiyet krizinin örtülemez işaretidir. Görüyoruz ki, Batı’nın onurlu insanları da bu vahşete artık kayıtsız kalmıyor. İslam dünyası ayakta, Küresel Güney ayakta, Batı’nın vicdanlı insanları ayakta. Ancak katliamın failleri bu haykırışa kör ve sağır.” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Barışa katkı sağlamak için çaba harcıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türk diplomasisinin asırlara sari tecrübe ve engin birikimiyle, dünyanın dört bir köşesinde barışa, istikrara, kalkınmaya ve refaha katkı sağlamak için çaba harcıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu, küresel ve bölgesel meseleler hakkında üst düzey karar alıcıları, akademisyenleri ve özel sektör temsilcilerini 'yapıcı iletişim' zemininde buluşturan bir platform haline gelmiştir. Forumun, dünyanın ilk meclisi Patara'nın bulunduğu Antalya'da yani insanın konuşarak, müzakere ederek sorunlarına çözüm arama geleneğinin başladığı bir kentte gerçekleşiyor olması anlamlıdır. Küresel anlamda ayrışmaların arttığı günümüzde kamu diplomasisinden kültür diplomasisine, turizm diplomasisinden ticaret diplomasisine, diplomasi sanatının Antalya'dan önümüze açacağı yeni kulvarlar çok önemli hale gelmiştir. Türk diplomasisinin asırlara sari tecrübe ve engin birikimiyle, dünyanın dört bir köşesinde barışa, istikrara, kalkınmaya ve refaha katkı sağlamak için çaba harcıyoruz. Bu anlayışla attığımız adımların meyvelerini birçok bölgede aldık, alıyoruz. Türkmenistan ile kemik kardeşliğimiz üzerinde yükselen ilişkilerimiz ve dayanışmamız, bu açıdan en güzel örneklerden birisini teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

ADF sergilere de ev sahipliği yapıyor

Sadece diplomatların ve siyasilerin yer almayacağı, öğrencilerin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının da görüşlerini dile getireceği ADF'de çok sayıda sergi düzenleniyor.

Forumda Türkiye'nin sanat, enerji, savunma ve sanayi alanındaki vizyonunu ortaya koyan "Türkiye Yüzyılı" sergisi açıldı.

Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbul'da düzenlenen, çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"nin bir bölümüne de forumda yer verildi.

Uzman düzeyinde ele alınacak paneller

Gençlik, teknoloji ve bilimin konuşulacağı ADF'de uzay alanında yaşanan son gelişmeler, tüm boyutlarıyla bugün tartışılacak.

Üçüncü gün düzenlenmesi planlanan "Yapay Zeka ve Diplomasi" başlıklı panelde uzmanlar, yapay zekanın oluşturduğu fırsatlar ve risklerle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

2022 ADF'de insani koridorların açık tutulmasının gerekliliği vurgulanmıştı

"Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla 11-13 Mart 2022'de düzenlenen 2. Antalya Diplomasi Forumu'na 3 binden fazla kişi katılmıştı.

Toplamda 75 ülkeden katılımcının yer aldığı foruma 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan ile 39 uluslararası örgüt temsilcisi iştirak etmişti.

Forumun açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan 11, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 67 ikili görüşme gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüşmüştü.

Yerli ve yabancı yaklaşık 400 gazetecinin takip ettiği toplantıda Türkiye, insani koridorların açık tutulmasının gerekliliğini vurgulamıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durması ve kalıcı barış için çaba sarf eden Türkiye, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez 10 Mart 2022'de ADF marjında, Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısında bir araya getirmişti.

2022 ADF kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan-Çavuşoğlu görüşmesi, tüm medyanın ilgisini çekmişti.