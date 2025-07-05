Açık 24.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 05.07.2025 09:27

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Z.K'nin gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir." denildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin adreslerindeki arama çalışmaları sürüyor.

Adana ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı
Adana ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı

CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Adana ve Adıyaman belediye başkanları gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
MEB'den öğretmenlere yapay zeka rehberi
11:19
Kadın kooperatiflerine 2024'te 24,8 milyon lira hibe sağlandı
10:59
Ödemiş'teki yangında yaralanan orman işçisi şehit oldu
10:46
ABD'nin Texas eyaletini sel vurdu: En az 24 ölü
10:50
İşgalci İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bir eve İHA saldırısı düzenledi
10:37
Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödenmeye başlandı
Orman işçileri alevlere karşı kahramanca mücadele veriyor
Orman işçileri alevlere karşı kahramanca mücadele veriyor
FOTO FOKUS
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ