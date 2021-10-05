İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, örgütün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, MİT İstanbul bölge başkanlığının çalışmaları neticesinde FETÖ/PDY'nin örgütsel iletişim modeli ankesör ve büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, söz konusu iletişim yöntemini kullanmalarının yanı sıra haklarında örgüt bağlantılarına dair itirafçı beyanı gibi başka deliller bulunan, Jandarma Genel Komutanlığı mensubu görevde 1 Astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu ihraç 2 Astsubay, 1 görevde Astsubay, 1 Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu görevde 1 Yüzbaşı, sözleşmesi fesih olan 1 Üsteğmen, 4 görevde astsubay, 1 ihraç edilmiş Astsubay, 1 emekli Astsubay, 9 Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 1 görevde Astsubay, 3 ihraç edilmiş Astsubay, 8 Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, GATA mensubu görevde 1 astsubay, 1 Kapatılan Askeri Okul Öğrencisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu görevde 1 Yüzbaşı, Milli Eğitim Bakanlığı mensubu görevde 1 öğretmen, Gelir İdaresi Başkanlığı mensubu 1 ihraç edilmiş memur ve 7 sivil şüpheli olmak üzere toplam 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.