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Ankara'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "adalet yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün "adalet yapılanması"na yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün sorumlularıyla görüştüğü belirlenen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda 5 ilde düzenlenen operasyonda, 19 zanlı yakalandı, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor.
Etiketler: son dakika fetö ankara'da fetö operasyonuSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 10:13
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