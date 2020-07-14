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Yazar Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti
Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti.
Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak" denildi. Ağaoğlu 91 yaşındaydı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 09:33
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