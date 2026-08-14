Parçalı Bulutlu 26.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.08.2026 10:50

Ankara ve Kırıkkale'deki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar neticesinde 2 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını ve şüphelilerin adalete teslim edildiğini açıkladı.

Ankara ve Kırıkkale'deki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Adalet Bakanı Gürlek, Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığının bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimleriyle koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 4 ay içerisinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını vurguladı.

Yıllardır aydınlatılmayı bekleyen iki ayrı cinayet dosyasında daha önemli gelişmeler yaşandığını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalarda, 2014'te Kırıkkale'de kaybolan ve 2025'te cansız bedeni bir ikametteki derin dondurucuda bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

98 kişinin ifadesine başvuruldu, 112 farklı kurum ve kuruluşla yazışma gerçekleştirildi. Teknik incelemeler, iletişim kayıtları ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüpheli tespit edildi. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı."

Ankara'daki faili meçhul cinayet

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 2018'de Emrah Daşdemir'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada da gelişme yaşandığını bildiren Gürlek, "HTS kayıtları, baz hareketleri, sosyal medya yazışmaları ve şüpheli beyanları ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Şüpheli hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar, elde edilen yeni bulgular üzerine kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Halil Can Çelik bu sabah gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Gürlek, 2 dosyanın yeniden ele alınmasında büyük titizlikle çalışan Kırıkkale ve Kızılcahamam Cumhuriyet başsavcılıkları ile güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Aradan kaç yıl geçerse geçsin, ortaya çıkan her yeni delilin, ulaşılan her yeni izin peşinden gitmeye, faillerin tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için gereken bütün çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

ETİKETLER
Akın Gürlek Cinayet Son Dakika Ankara Kırıkkale
Sıradaki Haber
CHP Edirne Milletvekili Yazgan hakkında soruşturma başlatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
Fransa'nın Landes vilayetindeki orman yangınında 1100 hektarlık alan küle döndü
11:30
Lisanslı depo işletmeleri için kapasite ve sermaye şartı getirildi
11:23
En çok vergi veren kurumlar listesinde yeni sektörler iz bırakıyor
11:24
Türkiye'nin orman varlığı için 6 ayda yaklaşık 16,5 milyar lira harcandı
11:22
Farklı ülkelerde gizlice uzaktan çalışan Kuzey Koreli bilişimciler, şirketlerin korkulu rüyası haline geldi
11:18
Batı Avrupa'da 2026 yazı kayıtlardaki "en sıcak yaz" olabilir
Frig Vadisi'nin tarihi kaleleri gün batımında görüntülendi
Frig Vadisi'nin tarihi kaleleri gün batımında görüntülendi
FOTO FOKUS
AK Parti 25. yaşını kutlayacak
AK Parti 25. yaşını kutlayacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ