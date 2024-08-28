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TRT Haber 28.08.2024 11:26

Ankara-Şam hattında normalleşme süreci

Dışişleri kaynakları, yaptığı açıklamada, "Suriye’nin toprakları terör unsurlarından arındırılmalı, geri dönüşler için gerekli koşullar oluşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ankara-Şam hattında normalleşme süreci

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının yaptığı açıklamada, Suriye’de ihtilafın baş gösterdiği Mart 2011 öncesinde ikili ilişkilerin birçok alanda geliştirildiği ve bölge istikrarına katkıda bulunur düzeye ulaştığı ifade edildi.

Bu dönemin, halkın refahını artırmaya ve sorunlarını azaltmaya dönük politikalar sayesinde, ikili ilişkilerin emsal teşkil edecek nitelikte ilerleyebileceğini gözler önüne serdiği kaydedildi.

"Güvenli ve onurlu geri dönüşler için gerekli koşullar oluşturulmalı"

Açıklama şu şekilde:

"Varılan aşamada, ilişkilerin 2011 öncesine dönmesinin yolu:

* Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve birliğini muhafaza etmek üzere terör unsurlarından arındırılması,

* Suriye’nin kendi halkıyla, kendi halkının meşru talep ve beklentileri temelinde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gerçek bir ulusal uzlaşı sağlaması,

* Bununla bağlantılı olarak güvenli ve onurlu geri dönüşler için gerekli koşulların oluşturulması,

* İnsani yardımların kesintisiz şekilde sürmesinden geçmektedir.

Bu anlayış hakim kılınıp gerçekçi yaklaşımlar hayata geçirildiği takdirde, Suriye’nin esenliğine, komşu ülkelerin güvenliğine ve bölgesel istikrara katkı sağlayabilecek adımların önü açılacaktır." 

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