Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 09:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 12 gözaltı kararı
FETÖ'nün Emniyet'teki yapılanmasına düzenlenen operasyonda, tamamı kamu görevinden çıkarılmış 2'si birinci sınıf, 2'si ikinci sınıf emniyet müdürü 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün sözde yöneticileri ile iletişim kuran kişileri tespit etti.
Şüphelilerin, geçmişe yönelik arama ve sinyal kayıtlarının analizi sonucunda örgütün Emniyet'teki gizli yapılanmasında yer aldıkları belirlendi.
Tamamı kamu görevinden çıkarılan 4 eski emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Ankara FETÖ Terörle Mücadele
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