Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.10.2025 17:40

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser soruşturmasında iddianame hazır

Ankara Büyükşehir Belediyesinin konserlere yaptığı harcamalara yönelik soruşturmada iddianame tamamlandı. 5’i tutuklu toplam 14 sanık hakkında nitelikli zimmet suçundan hazırlanan iddianame Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser soruşturmasında iddianame hazır

Soruşturma, 2021-2024 döneminde düzenlenen etkinliklerde kamu zararına yol açıldığı iddiası ile başlatılmıştı.

14 şüpheli “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından 26 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada; belediyenin 32 konser hizmet alımıyla ilgili süreçte, 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı oluşturduğu dosyada yer aldı.

Hazırlanan iddianame Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamede 5’i tutuklu toplam 14 sanık hakkında nitelikli zimmet suçundan ceza isteniyor.

ETİKETLER
Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi
Sıradaki Haber
Bakanlık, 24 üründe gıda hilesi tespit etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:53
Bakan Fidan, Paris'te düzenlenecek Gazze konulu toplantıya katılacak
19:08
Gazze'ye giden insani yardım filolarına saldırılara dair tezkere kabul edildi
18:41
Kahverengi kokarcayla mücadele sürüyor
18:34
Gazze’nin asırlık camileri İsrail saldırılarında yok oldu
18:28
Gazzeli kadınlar, İsrail saldırıları altında ölüm, zorunlu göç ve düşük yapma kabuslarını yaşıyor
18:33
Bakan Fidan: Uzlaşmaya varılırsa Gazze'de ateşkes ilan edilecek
Elazığ'ın tescilli lezzeti "orcik"in yapımına başlandı
Elazığ'ın tescilli lezzeti "orcik"in yapımına başlandı
FOTO FOKUS
Anne ve kızı aynı anda meme kanseri oldu
Anne ve kızı aynı anda meme kanseri oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ