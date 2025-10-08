Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser soruşturmasında iddianame hazır

Soruşturma, 2021-2024 döneminde düzenlenen etkinliklerde kamu zararına yol açıldığı iddiası ile başlatılmıştı.

14 şüpheli “görevi kötüye kullanma” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından 26 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada; belediyenin 32 konser hizmet alımıyla ilgili süreçte, 154 milyon 453 bin 221 lira kamu zararı oluşturduğu dosyada yer aldı.

Hazırlanan iddianame Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamede 5’i tutuklu toplam 14 sanık hakkında nitelikli zimmet suçundan ceza isteniyor.