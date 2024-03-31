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Gündem
AA 31.03.2024 12:09

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş oyunu kullandı

ABB Başkanı Yavaş, oyunu eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla oy kullanacağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş oyunu kullandı
[Fotograf: AA]

ABB Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla oy kullanacağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.

Yavaş, oyunu eşi ve torunuyla "4101" numaralı sandığa attı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." ifadesini kullandı.

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