Kurum: İnşallah bugün erken bayramı tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ile eşi Şengül ve oğlu Mehmet Kurum, oyunu kullanmak için saat 11.15'te Kağıthane İmece İlkokulu'na geldi.

Alkışlar eşliğinde karşılanan ve sevgi gösterisinde bulunulan Murat Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Kurum, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

İBB Başkan adayı Kurum, daha sonra kabine geçip oyunu kullandı.

Sandık görevlilerine başarı dileyen Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek, eşi, oğlu ve kızı Zehra ile zarfı sandığa attı.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, oy kullandıktan sonra açıklama yapıyor. https://t.co/aW8qL39vRt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 31, 2024

"İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız"

Oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrılan Kurum, "Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını ve sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum. 31 Mart gelecek, yüzler gülecek dedik. 31 Mart’ta güneş doğacak. İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız" dedi.

Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"3 aydır projelerimizi İstanbullu komşularımızla paylaştık. Tüm İstanbullulara teşekkür ederim. Oyumuzun İstanbulumuza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. Büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Çocuklarımızın geleceği adına büyük bir karar vereceğiz. Hem deprem riskinin ortadan kaldırılması hem de trafik çilesinin bitirilmesi, İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güveni için yaşabileceği adımı sandıkta hep birlikte atacağız. Tüm vatandaşlarımızın oylarını kullanmalarını ve sandıklarına sahip çıkmalarını istiyorum. 31 Mart gelecek, yüzler gülecek dedik. 31 Mart’ta güneş doğacak. İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla birlikte kutlayacağız. Önce il binamızda sonra Saraçhane'de bu coşkuyu İstanbullularla paylaşacağız. 90 gündür bütün basın mensuplarımız bizlerle beraber. Sizlere ve kuruluşlarınıza teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizim yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, BBP Başkanı Mustafa Destici'ye teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de bize desteklerini veren aziz milletimize ediyorum. Onların rüyasını hep birlikte bu akşam inşallah gerçekleştireceğiz."