Hem denizden hem de havadan müdahale edildi. Batmakta olan gemideki kazazedeler başarıyla kurtarıldı.

Görüntüler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Midilli ile Sakız adaları arasında gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatından.

[Fotoğraf: AA]

Anadolu Yıldızı 2021 Tatbikatı, Ege Denizi açıklarında uluslararası sularda Türk Arama Kurtarma bölgesinde icra ediliyor. Tatbikata Kara, Hava, Deniz kuvvetleri unsurları ile Sahil Güvenlik unsurları katılım gösteriyor.

Kurtarma tatbikatı nefes kesti

Tatbikatta, düzensiz göçmen taşırken kaza sonucu batmakta olan ve yangın çıkan bir gemiye yönelik müdahale canlandırıldı.

Kazazedeleri kurtarmak için, havadan ve denizden bütün unsurlar seferber edildi.

[Fotoğraf: AA]

Senaryo gereği denize düşen göçmenler, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarıldıktan sonra Sahil Güvenliğe ait bir korvete güvenle indiriliyor.

Kurtarma senaryosunda 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 uçak, 4 helikopter ve 4 sahil güvenlik botu kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

Ege Denizi açıklarında gövdesinde yangın çıkan ticari gemiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG Dost Korveti'nin üzerindeki su topları ile müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

9 ülkeden 15 yabancı gözlemci katıldı

Tatbikata İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Afrika Cumhuriyeti de dahil 9 ülkeden 15 yabancı gözlemci katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Jandarma ve Sahil Güvenlik unsurlarının, müşterek arama kurtarma harekatı icra edebilme yeteneklerini geliştirmek adına düzenlenen tatbikat, kara safhasıyla devam edecek.

[Fotoğraf: AA]