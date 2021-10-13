Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 15:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kooperatiflere yeni düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre kooperatif bilgi sistemi kurularak üyelerin, kooperatifin tüm sistem üzerinden faaliyetlerini takip etmesi sağlanacak.
TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edilen teklife göre kooperatif bilgi sistemi kurulacak. Böylelikle üyeler kooperatifin tüm sistem üzerinden faaliyetlerini takip edebilecek. Kadın kooperatifleri de teşvik edilecek.
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Etiketler: TBMM
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