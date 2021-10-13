TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edilen teklife göre kooperatif bilgi sistemi kurulacak. Böylelikle üyeler kooperatifin tüm sistem üzerinden faaliyetlerini takip edebilecek. Kadın kooperatifleri de teşvik edilecek.

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