Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 14:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi
[Fotoğraf: DHA]
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 12,5 yıl hapis cezası alan Kadir Şeker'in cezasının yüksek olduğunu belirterek Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nden kararın bozulmasını istedi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'da kız arkadaşını darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezası alan Kadir Şeker'in cezasının yüksek olduğunu belirtti.
Yargıtay Başsavcılığı, 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi.
Başsavcılık, cezada uygulanan haksız tahrik indiriminin had safhadan uygulanması için görüş bildirdi.
Daha önceki kararda haksız tahrik indirimi orta seviyeden verilmişti.
Ceza Yargıtay'da değerlendirilecek.
Ayrıntılar geliyor...
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