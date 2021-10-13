Meclis açıldı, çalışmalar parlamentoya taşındı. Ama siyasi partiler sahadaki faaliyetlerini sürdürecek.

Partiler 2023 için tam saha mesaide olacak. İktidar, muhalefet saha çalışmalarını önümüzdeki aylarda hızlandıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 mayısına kadar Güneydoğu ve Doğu illerinin tamamını gezecek

AK Parti, 2023 seçimleri için çalışmalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek yılın nisan ve mayıs aylarına kadar Güneydoğu ve Doğu illerinin tamamına gidecek, oradaki vatandaşlarla buluşacak.

Milletvekilleri Meclis çalışmalarının olmadığı hafta sonlarını seçim bölgelerinde geçirecek. İl gezilerinde hazırlanan raporlar genel merkeze iletilecek.

Bir yandan da AK Parti teşkilat akademisi 93 bin kişiyi eğitime alacak.

MHP de 2023 için tam saha mesaide olacak

MHP'de Devlet Bahçeli'nin talimatı ile başlayan il gezileri devam edecek. Milletvekilleri Meclis mesaisi dışında bölgelerinde olacak.

CHP'nin 2023 hazırlığı da tam gaz sürüyor

CHP milletvekillerinin bir bölümü Meclis çalışmalarına katılırken, diğerleri sahada aktif çalışacak. Bu çerçevede 30 kişilik milletvekili heyetleri illere gidecek.

Bartın, Zonguldak, Karabük’te bu hafta belediye ziyaretleri gerçekleştirilecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da il gezilerini sürdürecek.

Akşener örgütlenmenin eksik olduğu illere öncelik verecek

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener il gezilerine devam edecek. Akşener, örgütlenmenin eksik olduğu illere öncelik verilecek.