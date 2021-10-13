103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davası 2018'de karara bağlanmış, 21 sanık müebbet hapis cezası almıştı. Yargıtay, ağustos ayında 14 sanığa verilen cezayı onadı. Rütbeleri sökülerek er statüsüne düşürülen generaller tutuklandı.

Eski generaller, ilerleyen yaşlarını ve sağlık sorunlarını gerekçe gösterip, cezaevi şartlarında tedavilerinin yapılamayacağını öne sürerek cezanın infazının ertelenmesi isteğiyle sağlık muayenesi talep etti.

Bunun üzerine sabah saatlerinde Fevzi Türkeri ile Cevat Temel Özkaynak da muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Türkeri ve Özkaynak'ın uzman ekiplerce yapılan muayenesi 1 saat sürdü.

Daha önce dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'le birlikte 7 kişi muayene edilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu, sanıkların, cezanın infazının ertelenmesini gerektirecek bir sağlık sorunu olmadığına karar vermişti.