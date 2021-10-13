Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER), İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde yabancı uyruklulara danışmanlık hizmeti sunmak amacıyla 20 Ağustos 2015'te kuruldu.

Merkez, Türkçe, İngilizce, Rusça, Almanca, Farsça, Arapça, Peştuca olmak üzere 7 dilde hizmet veriyor. Merkezi arayan yabancılara, ikamet, vize, uluslararası koruma, geçici koruma, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı konularında bilgiler veriliyor.

Toplam 13 bin 534 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bugüne kadar 14 milyon çağrıyı yanıtlayan YİMER, danışmanlık hizmetinin yanı sıra denizlerden düzensiz göçmenlerin kurtarılmasında da aktif rol oynuyor.

Merkeze gelen çağrılar sayesinde 6 yılda 11 bin 267'si denizlerden olmak üzere toplam 13 bin 534 düzensiz göçmen kurtarıldı.

"Operasyon bitene kadar süreci yönetiyoruz"

YİMER Grup Başkanı ve Göç Uzmanı Ümit Bolat, kurtarma operasyonlarını anlattı:

"Denizlerde kurtarılmayı bekleyen düzensiz göçmenler kendileri iletişim merkezimizi arayarak durumlarını bildiriyor. Yabancı dil bilen çalışanlarımız nereden nereye gidildiğini, botta kaç kişi bulunduğunu sorguluyor, yaşlı ve çocuk sayısını öğreniyor. Anında Sahil Güvenlik Komutanlığıyla iletişime geçiliyor, konum paylaşılıyor. Operasyon bitene kadar süreci yönetiyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığından operasyonun tamamlandığının, göçmenlerin kurtarıldığının bildirilmesi üzerine bizler de rahat bir nefes alıyoruz. Denizin haricindeki kurtarmalar, göçmen kaçakçılığı mağduru olan düzensiz göçmenlere ilişkin yürütülüyor."

"Çocuğumu kaybettim"

Düzensiz göçmenlerin hayatlarına dokunduklarının altını çizen Bolat, denizden kurtarma operasyonu sırasında yaşanan bir olayı şöyle anlattı:

"Denizden kurtarma operasyonlarından birinde, Arapça bir çağrıda, 'Çocuğumu kaybettim' ifadelerini duyduk. O sesleri duyduğumuzda duygulandık, kurtarılmaları için de Sahil Güvenlik Komutanlığıyla beraber tüm gücümüzle çaba sarf ettik. Daha sonra annenin, çocuğunun ve botta bulunan tüm kişilerin kurtarıldığı bilgisinin paylaşılmasıyla merkezimizdeki tüm arkadaşlarımızla sevindik."

YİMER'le yapılan görüşmede yaşanan diyaloglar

Düzensiz göçmenlerin kurtarılması sırasında YİMER'le yapılan bir görüşme sırasındaki Arapça ses kaydı da yaşanan korkulu anları ve merkez görevlilerinin kurtarma operasyonunda gösterdiği gayreti gözler önüne serdi.

YİMER'le yapılan görüşmede yaşanan diyaloglar şöyle:

YİMER temsilcisi: Sizi Yabancılar İletişim Merkezinden arıyoruz. Adınızı öğrenebilir miyim? Adınızı alabilir miyim? Korkmayın.

Görüşülen kişi: Allah'ım.

YİMER temsilcisi: Rukiye Hanımı verin bana.

Görüşülen kişi: Alo, Alo

YİMER temsilcisi: Rukiye Hanım, kurtarma ekipleri yola çıktı yanınıza geliyorlar.

Görüşülen kişi: Evet ben Rukiye'yim, ben Rukiye'yim.

YİMER temsilcisi: Korkmanıza ve tedirgin olmanıza gerek yok. Sakin kalın kurtarma ekipleri çıktı sizi kurtarmaya geliyorlar. Sakin olun.

Görüşülen kişi: Allah'ım. Allah

YİMER temsilcisi: Stres yapmamanız gerekiyor, sakin olun, botta kalın. Kurtarma ekipleri çıktı yanınıza geliyorlar.

Görüşülen kişi: Allah için hızlı olun.

YİMER temsilcisi: Başka yeri aramayın bu telefonla. Onlar da hızlı bir şekilde yanınıza gelecekler. Can yelekleriniz varsa giyin. Kurtarma ekipleri gelecek onlar şu an yoldalar.

Görüşülen kişi: Tamam

YİMER temsilcisi: Sakin olun ve can yeleklerinizi giyin. Bir şeyiniz var mı şu an? Farklı bir şey oldu mu?

Görüşülen kişi: Hayır bir şey olmadı ama herkes korkudan ağlıyor.

YİMER temsilcisi: Tamam siz onlara korkmamalarını söyleyin.

Görüşülen kişi: Tamam, tamam.

YİMER temsilcisi: Bu numarayla hiçbir yeri aramayın acil bir şey olursa hemen bizi 157'yi arayın. Tamam mı?

Görüşülen kişi: 157.

YİMER temsilcisi: Evet 157. Hemen bizi arayın ve size yardımcı olabilmemiz için şarjınızı harcamayın.

Görüşülen kişi: Tamam, tamam

YİMER temsilcisi: Lütfen sakin olun ve panik yapmanıza hiç gerek yok. Kurtarma ekipleri yanınıza gelmekteler.

Görüşülen kişi: Tamam, tamam

YİMER temsilcisi: Herhangi bir durum olursa hemen bizimle iletişime geçin.

Görüşülen kişi: Tamam. Sağlıcakla kalın.

YİMER temsilcisi: Siz beni duyabiliyor musunuz? Siz neredesiniz?

Görüşülen kişi: Evet dinliyorum, biz denizdeyiz, teknemiz denizin ortasında kaldı.

YİMER temsilcisi: Ben size yardımcı olacağım, kaç kişisiniz teknede?

Görüşülen kişi: Biz 45 kişiyiz.

YİMER temsilcisi: 45 kişinin kaçı kadın kaçı erkek?

Görüşülen kişi: 17 erkek

YİMER temsilcisi: 17 Erkek, kaç kadın var?

Görüşülen kişi: 10 kadın. Acil, acil gelin lütfen.

YİMER temsilcisi: Siz sakin kalın size yardımcı olmaya çalışıyorum, korkmayın biz size yardım edeceğiz.