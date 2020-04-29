Afet ve olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere 2008 yılında hizmete alınan ambulans uçaklar, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle bir kez daha gündeme geldi.

İsveç'in Malmö kentinde COVID-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in, çocukları Esma, Samira ve Mahmut'la Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi gözleri bir kez daha hava ambulanslarına çevirdi.

Son derece kritik bir göreve sahip olan hava ambulanslarını TRT Haber görüntüledi.

2008 yılından bugüne 13 bin 941 hasta ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Ambulans uçaklar şimdi ise koronavirüs mesaisinde. Türkiye’nin yurt dışındaki vatandaşlarına yardım eli olan ambulans uçakları TRT Haber görüntüledi, detayları @trthaber muhabiri Osman Küçükdalak aktardı. pic.twitter.com/COapoyDeKs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2020

Türkiye'nin havadaki sağlık gücü olan hava ambulansları koronavirüsle mücadelede etkin bir şekilde kullanılıyor. Türkiye, sahip olduğu 3 hava ambulans uçağı ile çok sayıda hastayı yurt dışından getirerek Türkiye'de tedavi altına alınmasını sağladı.

Yurt dışından 2008 yılından bu yana hava ambulansları ile 715 hasta Türkiye'ye getirildi.

2008 yılından itibaren 13 bin 941 hasta hava ambulansları ile taşındı.

2 hasta ve 2 refakatçi taşınabiliyor

Hava ambulansında 2 hasta ve 2 refakatçi taşınabiliyor ve uçakta yoğun bakım hizmeti verilebiliyor. Son derece donanımlı olan hava ambulans uçaklarında, 2 pilot, 1 doktor ve 1 sağlık personeli görev yapıyor.

Bakan Koca: 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, hava ambulans hizmetini 2008'den beri verdiğini belirtmişti.

Bu hizmeti kendi kaynaklarıyla ücretsiz sunan tek devletin Türkiye olduğunu vurgulayan Koca, "Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı." demişti.