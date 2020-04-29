Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yaptı.

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs sınavından şu ana dek yüzünün akıyla çıktığına dikkat çekti. Bakan Koca, "Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi. Erken tedbir aldık, 83 milyon hep birlikte başarı elde ettik" dedi.

Filyasyon başarısı

Test uygulaması ve filiyasyonun başarı sağladığına vurgu yapan Bakan Koca, görev yapan filyasyon ekibi sayısının 5 bin 849 olduğunu, bu ekiplerin hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişi tespit ettğini açıkladı.

Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı ve başarılı bir tedavi yöntemi uyguladığına dikkat çeken Bakan Koca, "Tedavisi hastanede devam etmesi gereken hiçbir hastayı evine göndermedik. Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz. Hekimlerimizin gözlem ve tecrübeleri neticesinde COVID-19 tedavisi dünya genelinde takdir gördü" dedi.

"Vefat oran yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi"

Yoğun bakım hasta sayısında da ciddi düşüş yaşandığını kaydeden Bakan Koca şöyle devam etti:

"Yoğun bakım hastalarını artık erken aşamada entübe etmiyoruz. Hastalarımızda zatürreye dönüş oranı düştü, yoğun bakım ihtiyacı azaldı. Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız yüzde 58'den 10'a, entübe hastalardaki vefat oranımız yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi. Salgındaki vefat oranıyla ülkemiz, Avrupa ülkeleri içinde en düşük vefat oranına sahiptir. Dünyada 80. sırada yer almaktadır."

65 yaş üstüne dolaşma izin henüz netleşmedi

Bakan Koca, 65 yaş üstü vatandaşların belirli gün ve saatlerde sokağa çıkması yönünde netleşmiş bir karar bulunmadığını belirtip, "Büyüklerimiz hiç olmazsa araç kullanmadan yakın mesafe gezebilirler mi diye gündem oldu, daha net öneriye dönmedi" dedi.

Hastalıkla mücadelede ciddi başarı elde edildiğine ancak tedbirlerin elde bırakılmaması gerektiğine dikkat çeken Bakan Koca şöyle devam etti:

"Son 24 saatte iyileşen hasta sayısının, yeni tanı konan hasta sayısından artık 2 kat fazla olduğu noktadayız. Başarı, tedbirleri terk edeceğimiz değil tedbirlere sarılmamız gereken bir başarıdır. Tedbirler mayıs ayında da devam edecek. Maske kullanımı önemli."

Vakaların yüzde 60'ı İstanbul'da

Türkiye'de vakaların yüzde 60'ının İstanbul'da olduğunu açıklayan Koca, önümüzdeki dönemde, vakaların daha az görüldüğü illerde tamamen vaka seyrine göre tedbirlerin gevşetilebileceğini bildirdi. Bakan Koca, işyerlerinde test yapılmasının da planlandığını söyledi.

7 bin 428 sağlık çalışanı enfekte

Koca, enfekte olan sağlık çalışanı sayısının 7 bin 428 olduğunu, vakalar içindeki oranının da yüzde 6,5'e yakın olduğunu kaydetti.

Tedbirlere uyum gösterilmezse yeni pik dalgasına yol açabilir

Türkiye'de salgınla ilgili 'Pik' döneme girildiğini belirten Bakan Koca şu açıklamaları yaptı: "Pik döneminde olduğumuzu söyleyebiliriz, bir düşüş trendine girdiğini de görüyoruz, ama bunun kalıcı olması önemli. Tedbirlere uyum gösterilmezse yeni pik dalgasına yol açabilir ama şu an bu tedbirlerle pik dalgasının herhangi olabilirliği yok."

Yurt dışından getirilen Türk vatandaşların durumu ile ilgili de bilgi veren Bakan Koca, İsviçre'den getirilen Emrullan Gülüşken'in 2 çocuğunun pozitif, birinin de negatif çıktığını dile getirdi. Koca, "Dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak, vatandaştan para almadan hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz" dedi.



