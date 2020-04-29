Bakan Albayrak, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtım toplantısına video konferans yoluyla bağlandı.

Albayrak konuşmasında stokçulara ve fırsatçılara karşı çok daha sert adımlar atılacağını belirtti. Albayrak şunları söyledi:

"Milletin sofrasına el uzatanlara imkan vermeyeceğiz"

"Stokçulara işte hep bunu ifade ediyoruz. Milletin sofrasına el uzatanlara imkan vermeyeceğimizi ifade ediyoruz. Ve son dönemde bu çalışmalar başladı. Ben aslında buradan şunu ifade edeyim tüm kamuoyuna; özellikle son aylarda özellikle gıda enflasyonunda yine bu ekip devrede. Tabi gerek tarım gerek ticaret gerek bizim bakanlığımızın ekipleri ile çok yoğun bir süreci başlattık ama ben buradan bu fırsatçılara şunu söylüyorum. Şu COVID-19 süreci, şu sokağa çıkma yasakları bir normalleşme süreci başlasın bakanlığım adına söylüyorum çok daha sert adımlar atacağız."