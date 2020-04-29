Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri araştırma salonları koronavirüs salgını sebebiyle 16 Nisan'da kapatıldı. Ancak, çalışmalar yarım kalmasın diye aynı tarihte arşivler uzaktan erişime açıldı.

Dijital Dönüşüm Ofisinin girişimiyle Türkiye'nin hafızası olan kayıtlara artık online ulaşılabiliyor.

43 bin 430 kişi sisteme giriş yaptı

Büyük ilgi gören arşivlere 16 Nisan ile 29 Nisan arasında girenlerin sayısı 43 bin 430 oldu. Yaklaşık 210 bin arama yapıldı, incelenen görüntü sayısı ise 1 milyon 100. Arşivlerden temin edilen belge sayısı da 45 bine ulaştı.

İnternet sitesi veya e-Devlet'ten erişim mümkün

Arşivlere, Devlet Arşivleri internet sitesi veya e-Devlet üzerinde erişim mümkün. Belge Tarama Sistemi BETSİS'e girmek için üye olmak yeterli. Üstelik araştırmacı olmak da gerekmiyor.

Osmanlı ve cumhuriyet arşivine ücretsiz ulaşım

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait belgelerin aslına isteyen herkes ücretsiz ulaşabiliyor.

Devlet Arşivleri dünyanın sayılı arşivleri arasında yer alıyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren merkez ile taşra arasındaki yazışmalar, Osmanlı coğrafyasında 40 devletin tarihine ait kayıtlar, Cumhuriyetin sosyal, iktisadi, idari, kültürel tarihine dair sayısız belge bulunuyor.