Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlar, koronavirüs salgınıyla mücadelenin önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Bugüne kadar 66 bin 166 vatandaşa ev sahipliği yaptıklarını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu anda 76 ilde bulunan 169 bakanlık yurdunda toplam 28 bin 916 vatandaşı da misafir etmeye devam ettiklerini ifade etti.

Kasapoğlu, karantina süreçlerini tamamlayan 33 bin 250 vatandaşı ise evlerine uğurladıklarını belirtti.