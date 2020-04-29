İstanbul'un iki yakasına salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması planlanan iki yeni hastane yapılıyor. Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de yapımı süren hastanelerin inşa süreci 9 Nisan'da başladı.

Atatürk Havalimanında, 184 bin metrekarelik alanda yapılan hastanenin inşaatında 3 vardiya şeklinde 4 bin kişi çalışıyor. İnşaatın sonuna gelinirken, hastane de ortaya çıkmaya başladı.

Sancaktepe'ye inşa edilen pandemi hastanesinin yapım çalışmaları da 24'üncü gününde büyük bir hızla devam ediyor. Yaklaşık 4 bin işçi, yüzlerce iş makinesi, hastaneyi bir an önce hizmete açabilmek için gece gündüz çalışıyor.

Hasta odaları gerekli hallerde yoğun bakıma dönüştürülebilecek

İki hastane de bin 8 yatak kapasiteli. Toplam 184'er bin metrekare alana kurulan hastaneler, 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Hasta odaları gerekli hallerde yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

24 Mayıs'ta hizmete girecek iki hastane ameliyathane, MR, triyaj odaları, laboratuvarlar, anjiyo ve ultrason üniteleriyle tam teşekküllü hastane altyapısına sahip olacak.

Hadımköy Askeri Hastanesi'nin restorasyonu sürüyor

İstanbul'a kazandırılacak bir başka salgın hastanesinin adresi de Arnavutköy. Sultan 2'nci Abdülhamit tarafından yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin restorasyonu sürüyor. Resyorasyon çalışmalarının yüzde 50'sinin tamamlandığı tarihi hastane de Ramazan Bayramı öncesinde hizmet vermeye başlayacak.

Haber: Osman Küçükdalak, Rasih Turanoğlu

Kamera: Deniz Kahraman, Muratcan Reyhan