Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Ankara Barosu'nun ağır açıklamasıyla ilgili ilk kez yorum yaptı.

Erbaş, Al-i İmran suresinden "İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topululuk bulunsun" ayetini paylaştı.

Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi, heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. pic.twitter.com/Sfwl6l8FS4 — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) April 29, 2020

Erbaş mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rabbimizin 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topululuk bulunsun' emrini yerine getirmeye çalışan Başkanlığımıza milletimizin büyük desteği ve İslami değerlere her daim sahip çıkması azmimizi heyecanımızı ve sorumluluğumuzu daha da artırmıştır. Allah cümlenizden razı olsun. Size hizmet etmek şereflerin en büyüdüğür."