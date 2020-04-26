İsveç'in Malmö kentinde yaşayan 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'e koronavirüs teşhisi konuldu ancak tedavi edilmedi.

Erdoğan talimat verdi, ambulans uçak Gülüşken için havalandı

Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, durumu anlattı, Türkiye'ye çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 47 yaşındaki babayı almak üzere İsveç'e gitti.

Tedavileri Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam edecek

Emrullah Gülüşken'i ve 3 çocuğunu taşıyan ambulans uçak, Ankara'ya indi. Her biri için ayrı ambulanslar Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Emrullah Gülüşken'i İsveç'ten Türkiye'ye getiren ambulans uçak Ankara'da. Detayları @trthaber muhabiri Gökhan Güven aktarıyor. https://t.co/DUMYPkiN1K — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2020

Baba Gülüşken, uçaktan indirilerek negatif basınçlı sedye ile ambulansa yerleştirildi.

Gülüşken ve 3 çocuğunun tedavisi Bilkent Şehir Hastanesi'nde devam edecek.