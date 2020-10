İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına sert tepki gösterdi.

Avrupa’nın Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüştüğüne dikkat çeken Altun, “Saldırgan karikatürler, ayrımcılık ve cami baskınları ile bezeli “sistematik zorbalık” bir ifade özgürlüğü meselesi değildir. Kendilerince Müslümanlara “sözde entegrasyon dersi” kılıfı altında gözdağı verirken, “Avrupa ekonomisinin çarklarını döndürebilirsiniz ama asla buraya ait olmayacaksınız” diyorlar” ifadesini kullandı.

"Yahudilerinin şeytanlaştırılmasına ürkütücü biçimde benziyor"



Bugün Avrupa’da Müslümanlarla ilgili yaşananların 1920’lerde Avrupa Yahudilerinin şeytanlaştırılmasına ürkütücü biçimde benzediğini söyleyen Altun şöyle devam etti:



“Bazı Avrupalı liderler yalnızca kendi aralarında yaşayan Müslümanları hedef almıyor; aynı zamanda kutsal değerlerimize, kitabımıza, peygamberimize, yani bütün bir yaşam tarzımıza saldırıyorlar. Avrupa’nın Müslümanlara yönelik düşmanlığı ve onları tedip etme çabaları, giderek yaygınlaşan İslam, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığından ayrılamaz.”

Here’s what those Europeans need to understand: Muslims won’t go away because you don’t want us. We won’t turn the other cheek when you insult us. We will defend ourselves and our own at all costs.