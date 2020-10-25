Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da kadın muhtarlarla bir araya geldi.

Bütüncül bir muhtarlık kanununa ihtiyaç olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Muhtar, kanunu eline aldığında görevi nedir yetkisi nedir, diğer kamu kurumları ile bağlantısı nedir, bütün bunların tamamının oluşacağı bir bütüncül muhtarlık kanunu." dedi. Kılıçdaroğlu, hazırladıkları kanun taslağını muhtarların bir kısmına gönderdiklerini söyledi.

"Bir yardımcı personelin mutlaka muhtarlığa tahsis edilmesi lazım"

Muhtarlara yardımcı personel tahsis edilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir vatandaşın gelip muhtarlıkla ilgili bir derdim var diye sorabileceği bir ortam muhtar ayrıldı ise yok. Bir yardımcı personelin mutlaka muhtarlığa tahsis edilmesi lazım. Bunun bir kamu görevlisi olması lazım." dedi.

"Muhtarlığın bütçesi olması lazım"

Muhtarlıkların bütçesinin olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanının bütçesi var, Türkiye’nin bütçesi var, her alanın bir bütçesi var, her evin bir bütçesi var ama muhtarlığın bütçesi yok. Muhtarlığın bütçesi olması lazım." ifadelerini kullandı.

"Parlamentoda kadın vekil sayısı oldukça az"

Kılıçdaroğlu, siyasi partiler kanununa kadın kotası maddesinin koyulmasını da istedi.

Nüfusun yarısından fazlasının kadın olduğunu ama kadınların parlamentoda temsil için yeterli mücadeleyi vermediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Parlamentoya baktığınızda kadın milletvekili sayısı çok az. Bir cinsiyet kotasının getirilmesi lazım." dedi.