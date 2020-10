Ermenistan’ın Karabağ’dan sürgün ettiği ailelerden birinin oğluydu Binbaşı Seyavuş Kelbaliyev. 1993 yılında henüz 5 yaşındayken, ailesiyle doğduğu Cebrail kentinden sürgün edildi.



Bakü’ye geldiklerinde ne bir evleri vardı ne de paraları. Eli ekmek tutup, para kazanana kadar ailesiyle Pirşağı köyündeki tren garında boş vagonlarda yaşadı. Kelbaliyev, bir gün topraklarına geri dönmenin hayaliyle yaşadı hep. Bu hayalini gerçekleştirmek için de Azerbaycan ordusuna katılmaya karar verdi.





Haydar Aliyev Azerbaycan Yüksek Harp Okulu’na gitti. 16 yıl boyunca Azerbaycan ordusunda görev aldı. Binbaşı Seyavuş Kelbaliyev, Ermenistan ile cephede çarpışırken şehit düştü. Tek arzusu yurt hasreti çeken tüm sürgün ailelerin Karabağ’a dönmesiydi bu uğurda canını verdi.

Şehit Binbaşı Seyavuş Kelbaliyev’in eşi Pervane Kelbeliyeva, ölene kadar eşiyle gurur duyacağını söyledi.Kelbaliyev, iki ülke arasında yaşanan bu savaşta, Azeri ordusunun, işgal edilen köyleri kurtardığı her an acısının hafiflediğini ve çok yakın zamanda evlatlarıyla sürgün edildikleri Karabağ’a geri dönecekleri günün hayalini kurduğunu anlattı:



“Karabağ artık Azerbaycan’ındır. Şükürler olsun ki topraklarımızı Ermenistan’ın işgalinden kurtarıyoruz. Bu uğurda kanımız da dökülse, canımız da gitse Azerbaycan bayrağını Karabağ’da dalgalandıracağız. Şehit eşim göremedi belki ama evlatlarım ve evlerinden sürgün edilen herkes bunu görecek. Bugün her kurtarılan kentin haberini aldığımda acım hafifliyor.”

"Ben şehit olsam da siz topraklarımıza geri döneceksiniz”

Pervane Kelbeliyeva eşini son kez gördüğü gün aralarında geçen konuşmayı da TRT Haber'e anlattı: “O gece geç saatlerde Beylegan’daki evimize geldi. Çocuklarını öptü, onlara uzun uzun baktı. Bana ‘Şehit olanların evlerine bayrak asılır. Hazırlan, yakında bizim de evimize bayrağımızı asacaklar. Bu yolda şehit olmakta var. Sakın üzülmeyin. Sadece hazırlıklı olun. Biz doğduğumuz toprakları geri almak için savaşıyoruz. Bu savaşın sonunda ben şehit düşsem de siz o topraklara geri döneceksiniz. Evlatlarım, kendi topraklarımızda şehit düştüğüm için benimle gurur duyacak’ dedi. 4 gün sonra da eşimin şehit haberini aldım. Çocuklarım babasız kaldı. Acımın tarifi yok ama vatanımız sağ olsun. Eşim kendi vatanımızı savunurken şehit oldu."

“Türkiye’nin desteği asırlar geçse de unutulmayacak”



Asırlar geçse de Karabağ’ın Ermenistan’ın işgalinden kurtulmasında Türkiye’nin desteğinin unutulmayacağını söyleyen Pervane Kelbeliyeva, “Türkiye kardeş ülke olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizler 1 millet 2 devletiz ve bu asla değişmeyecek. Tüm dünya ülkeleri bu zulme gözlerini yumarken, Türkiye her zaman Azerbaycan halkının yanında oldu. Hem milletim hem devletim hem de tüm şehit eşleri adına Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum. Allah, Türkiye devletini korusun” dedi.