Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bu bir vaka onun için bir hakikaten kontrolden geçmesi lazım"

Dünyanın pek çok yerinde ve bölgemizdeki tüm ülkelerde de benzer mücadeleler yaşandı. Bu ülkelerin bir kısmında kendi tarihine, inancına, kültürüne yabancı, hatta husumet besleyen yönetimlerin yol açtığı felaketlere şahit olduk. İşte şu son zamanlarda Fransa'nın başındaki zat, şaşırmış yatıyor, kalkıyor Erdoğan'la uğraşıyor. Ya önce sen kendine bir bak, nereye gidiyorsun bir ona bak. Dün Kayseri'de de söyledim, bu bir vaka onun için bir hakikaten kontrolden geçmesi lazım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fransa’nın başındaki zat, yatıyor kalkıyor Erdoğan’la uğraşıyor. Bu bir vaka, kontrolden geçmesi lazım.https://t.co/HaMqzWTSDD pic.twitter.com/Fz2H7mekEo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 25, 2020

"Haddini bileceksin faşizm bizim kitabımızda yok"

Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. Ya bir defa haddini bil, haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesaba ettin mi? Haddini bileceksin faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da, İtalya'da yaşadık. Nazizm'i yaşadık, siz onlarla yürüdünüz. Ama bizim kitabımızda ne faşizm ne Nazizm, bizim kitabımızda sosyal adalet var. Biz bu sosyal adaletle yol yürüyoruz.

[Irkçı siyasetçiden skandal paylaşım] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. Haddini bil, faşizm bizim kitabımızda yok sizin kitabınızda var.https://t.co/HaMqzWTSDD pic.twitter.com/2hiCodpM6l — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 25, 2020

"Biz kabile devleti değiliz, biz Türkiye'yiz Türkiye"

Akdeniz'de haksızlığı ve hukuksuzluğu açıkça ortada olan girişimlere karşı hamleler geliştirirken, tehdit derecesine varan engelleme çabalarına maruz kaldık. Kafkasya'da kendi topraklarını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldığımız için suçlandık. İşte şimdi duyuyorum bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap. Biz sizden F-35 için adım attık, paramızı ödedik siz F-35'lerimizi vermediniz, vermiyorsunuz. Bizi tehdit ettiniz, 'S400'leri Rusya geri gönderin' dediniz. Ya biz kabile devleti değiliz, biz Türkiye'yiz Türkiye.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı Amerikalılar, biz Türkiye’ye de yeri gelirse yaptırım uygularız diyor. Yaptırımın neyse geç kalma yap.https://t.co/HaMqzWTSDD pic.twitter.com/LaLije1tRE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 25, 2020

"Biz orada o mazlum milletin davetiyle varız"

Zalim Esed işine gelenleri davet edebilir ama biz orada o mazlum milletin davetiyle varız. Terörle mücadeleden sınır ötesi harekatlarımıza kadar hiçbir konuda milletimizin başını yere eğdirecek bir yanlışımız olmadı, olmayacak.

Ayrıntılar geliyor...