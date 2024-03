Altınok: Büyükşehir Belediye Başkanı, herkesin belediye başkanı olamamıştır

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'deki mahalle muhtarlarına verilmek üzere Keçiören Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen bilgisayar teslim törenine katıldı.

Buradaki konuşmasında Altınok, muhtarlıkların demokrasinin ilk kapısı olduğunu belirterek, seçimi kazanması halinde her ay bin 500 lira destek vereceği muhtarlar için ulaşımın da ücretsiz olacağını aktardı.

Keçiören Belediyesi olarak kiralık araç uygulamasına son verdiklerini ifade eden Altınok, "Ankara'da acilen kentsel dönüşüm projelerimizi hayata geçireceğiz. Keçiören'de 2019 yılında göreve başladığımızda kentsel dönüşüm planlarını yaptık, Büyükşehir tarafından iptal edildi. 31 Mart'tan sonra 6 ay içerisinde Keçiören'in kentsel dönüşümünü yapacağız. Çankaya, Yenimahalle ve Altındağ'ın bazı bölgelerinde yapacağız. Mamak Demirlibahçe, Abidinpaşa, Etimesgut'ta da ayrım yapmadan hemen dönüşüme başlayacağız." dedi.

"Eşit ve adaletle hizmet yapacağız"

Törenin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yerel seçim anketlerinde kendisinin önünde olduğuna ilişkin yapılan değerlendirmelerin sorulması üzerine, şu cevabı verdi:

"Hangi verilere göre konuşuldu onu bilmiyorum. Altınok'un önde olduğu anketler var, onu niye söylemiyorsunuz. Son yapılan iki anket var. İkisinde de biz öndeyiz. Sokağın nabzında da çok öndeyiz. Ankara'da mayıs ayındaki seçim sonuçları var. Yani o zaman da anketlerde MHP barajı aşamıyor, Cumhurbaşkanımız asla seçilemiyordu. Dolayısıyla daha seçim olmadan, vatandaş oyunu kullanmadan hiç kimse vatandaşın oyuna ipotek koyamaz. Sokağın nabzı 'Ankara'da Altınok' diyor."

Altınok, bir gazetecinin de ABB Başkanı Yavaş'ın dün akşam katıldığı bir televizyon programında, "Bize oy verenler kazandı, bize yakın olanlar kazandı, diğerleri kaybetti" ifadesinin kullanmasına ilişkin soru üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herkesin başkanı olamadı. Kendi itiraf etti, ayrımcılık yaptı. Ankara'nın hakkını Ankaralıya vermedi. Ankara'nın ilçe belediyeleri büyükşehirden daha az bütçeyle, büyükşehirden daha çok eser ve hizmetler yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı, herkesin belediye başkanı olamamıştır. Kendisi de itiraf etmiştir. Ayrımcılık yaptığını, partili olmayanları cezalandırdığını, onlara bir hizmet yapmadığını ve yapmayacağını. Allah nasip ederse biz 31 Mart'tan sonra hiçbir ayrım yapmayacağız. Hangi partiye mensup olursa olsun, hangi partiden seçilirse seçilsin belediye başkanlarımıza eşit ve adaletle hizmet yapacağız."

"AK Parti ile kadınlarımız siyasette ve iş dünyasında daha çok yer almaya başladı"

Keçiören'deki programının ardından, Altındağ ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Ankara İl Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte Ankaralı kadınlarla yemekte bir araya gelen Altınok'a, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Ankara milletvekilleri, AK Parti'nin Akyurt Belediye Başkan adayı Hilal Ayık, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak eşlik etti.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından burada bir konuşma yapan Altınok, ülkeyi ayağa kaldıranların anneler olduğunu ifade etti ve hayatını kaybeden annelere rahmet diledi.

Altınok, Ankara'yı kadın dostu bir il yapmak istediğini belirterek, "Kadınlarımızın hayatını her alanda kolaylaştıracağız. Her anne bir rehber, bir öğretmendir. Artık her alanda kadınlarımız var. Ülkemizde seçme ve seçilme hakkı, Avrupa'nın birçok ülkesinden daha önce verilmiştir. AK Parti ile kadınlarımız siyasette ve iş dünyasında daha çok yer almaya başladılar. 31 Mart'tan sonra Büyükşehir Belediyemizde, birçok hanım yöneticimiz olacak." diye konuştu.

"AŞTİ'de ortak giderler dönemi bitiyor"

Çankaya ilçesinde yer alan Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'ndeki (AŞTİ) esnafı da ziyaret eden Altınok, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Esnafın çiçek verdikten sonra başından aşağı kırmızı güller dökerek sevgi gösterisinde bulunduğu Altınok'a, Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan, MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, AK Parti Ankara Milletvekili Zehra Nur Aydemir, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Muhammed Baran Karaduman, MHP Keçiören İlçe Başkanı Metin Bayrakçı ile AŞTİ Otobüsçüler ve Acenteler Derneği Başkanı Hacı Süleyman Barış da eşlik etti.

Altınok, ziyaretinin ardından AŞTİ Otobüsçüler ve Acenteler Derneği'nin yönetimi ile bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada Altınok, göreve geldiği takdirde esnafın yaşadığı sıkıntıların giderileceğini belirtti.

AŞTİ esnafının terminal işletmesinde söz sahibi olacağına dikkati çeken Altınok, şunları kaydetti:

"Esnaflarımıza 'En büyük sorununuz ne?' diye sorduk. 'Ortak giderler' dediler. 31 Mart'tan sonra AŞTİ'de ortak giderler dönemi bitiyor. AŞTİ'ye ulaşım yollarını kolaylaştıracağız. Hemen arkamızda sinyalizasyon yapılmadı, vagonlar çürüdü, yapılsaydı vatandaşın AŞTİ'ye ulaşımı daha kolay olacaktı. BUGSAŞ yönetimine AŞTİ'den temsilci alacağız, patron ben değilim patron halk. 5 yıldır AŞTİ'de çalışmayan yürüyen merdivenler var, AŞTİ'mizi pırıl pırıl yapacağız. Esnaftan otopark ücreti alınmayacak. Devleti ayakta tutan esnaflarımızdır, iş insanlarımızdır. Çok kazanacaksınız ki yanınızda istihdam sağlayacaksınız."