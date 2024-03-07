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Gündem
TRT Haber 07.03.2024 20:42

Bakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la görüştü

Bakan Fidan, Washington'da görüştüğü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğini söyledi.

Bakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye ulaşan insani yardımın artırılması gerektiği belirtildi.

Müzakerlerde gelinen son nokta değerlendirildi.

Ukrayna’daki savaşın daha fazla uzamaması gerektiği ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü içinde çözülmesini savunduğu belirtildi.

"PKK uzantılarıyla ilişkiler kesilmeli"

İkilinin görüşmesinde, Suriye’deki terör örgütleriyle mücadele konusundaki Türkiye'nin kararlılığı vurgulandı.

Bu konuda ABD’nin müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve PKK’nın uzantılarıyla olan ilişkisini kesmesi gerektiği ifade edildi.

Irak'taki terör örgütü yapılanması

Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin Irak’ta siyasi istikrara verdiği önem vurgulandı. Irak’ta terör varlıklarıyla mücadelede gelinen son durum ele alındı.

Azerbaycan-Ermenistan ilişkileri

Fidan ve Sullivan görüşmesinde, Azerbaycan - Ermenistan barış süreci de gündem maddeleri arasındaydı. Barış sürecinde sağlanacak ilerlemenin Kafkasya’nın refahı için belirleyici olacağı ifade edildi.

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Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanlığı
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