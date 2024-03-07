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Gündem
TRT Haber 07.03.2024 17:01

CHP'de 'DEM Parti' kavgası

CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın, "Başkan seçilirsem, belediyenin kapıları DEM Parti hariç herkese açık olacak" sözleri, parti içinde krize yol açtı.

CHP'nin Afyonkarahisar mitingi, parti içerisinde "Dem Parti" krizine neden oldu.

CHP'nin Afyonkarahisar mitinginde konuşan Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, DEM Parti'yi, "Belediye Başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak." sözleriyle hedef aldı.

Özgür Özel 'sürçülisan' dedi, başkan adayı yalanladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise partisinin Belediye Başkan adayının kullandığı sözleri dil sürçmesi olarak niteleyerek, "Kapılar tüm siyasi partilere açıktır" ifadeleriyle düzeltti.

Özel, "Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada küçük sürçülisan oldu. 'Aman başkanım sen düzelt' dedi. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşaklılara, tüm Afyonlulara açıktır" dedi.

Ancak Burcu Köksal, Özgür Özel'in "sürçülisan" olarak değerlendirip düzelttiği açıklamanın ardından, sözlerini bu kez de sosyal medya hesabından paylaştı. Kullandığı sözlerin arkasında olduğunun mesajını veren Köksal, Genel Başkanı Özgür Özel'i yalanladı.

CHP'deki 'DEM Parti' kavgasına tepkiler peş peşe geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'nin 'yalan siyaseti' yürüttüğünü ifade ederek, seçmenin CHP'ye 31 Mart'ta gereken cevabı vereceğini söyledi.

"Kim yalan söylüyor"

Akbaşoğlu, "Şimdi kim doğru söylüyor? Kim yalan söylüyor? Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ey Özgür Özel! Bu yalan sana yakışıyor mu? Evet, sana yakışıyor. Ancak bu yalan dolana başta CHP seçmeni olmak üzere vatanına, milletine, devletine sahip çıkan bütün CHP'li seçmenlerimizde, bütün vatandaşlarımızda hepsi bu yalan dolan siyasetine gerekli cevabı 31 Mart günü sandıklarda verecek." dedi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da Özgür Özel ile Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili konuşmalarını sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Kim yalan söylüyor?" diye sordu.

Öte yandan Özgür Özel, Bursa'da da bedelli askerlikten yararlananlardan oy istemediğini ifade etmiş, ancak gelen tepkiler üzerine "sürçülisan" açıklaması yapmıştı.

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