Parçalı Bulutlu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.03.2024 16:46

YSK Başkanı Yener: Deprem bölgesi seçime hazır

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Deprem bölgesinin yerel seçimlere hazır olduklarını yerinde gözlemledik. Okullarımız ve konteynerlerimiz seçime hazır haldedir" dedi.

YSK Başkanı Yener: Deprem bölgesi seçime hazır
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

31 Mart seçimleri için YSK heyeti deprem bölgesinde incelemeler yaptı. YSK Başkanı Ahmet Yener de çalışmalara ilişkin bilgi verdi. 

Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar: 

2023 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Yapmış olduğumuz temaslar neticesinde okullarımızın son durumlarının tespiti amacıyla il ve ilçe seçim kurullarımızdan bilgi aldık. Bilgiler neticesinde de konteyner ihtiyacımız varsa valilerimizle görüşüp gerekli tedbirleri aldık. 

 

 

"Okul ve konteynerler seçime hazır"

Deprem bölgesinden ihtiyaçlara yönelik bilgiler aldık. Okullarımız ve konteynerlerimiz seçime hazır haldedir. Ayrıca teknik sıkıntı, malzeme ve personel eksikliği konusunda da sorunlar giderildi.

Bugün de Diyarbakır da incelemelerde bulunduk. Diyarbakır seçim hakimlerimizin ve kurullarımızın yerel seçimlere hazır olduklarını yerinde gözlemledik. Yardımlarını esirgemeyen seçim kurullarımıza, başsavcılığımıza, valiliğimize teşekkür ediyorum. 

ETİKETLER
Yerel Seçim 2024 YSK
Sıradaki Haber
Başkentte 4,3 milyonu aşkın seçmen bulunuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Savunma sanayiinde başarılı gençlere sektörde istihdam garantisi
17:27
10 ilde eş zamanlı 'BOZDOĞAN-9' operasyonu: 47 kişi yakalandı
17:13
Azerbaycan, Ermenistan'ın barış süreciyle ilgili iddialarına yanıt verdi
17:13
Bakan Ersoy: Myra ve Andriake için 500 milyon lira ödenek ayırıyoruz
17:14
CHP'de 'DEM Parti' kavgası
17:10
Taksim Camii'nde ramazan hazırlığı
Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirildi
Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirildi
FOTO FOKUS
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
Köpeklerin saldırısında yaralanan Tunahan 3 ay sonra ilk kez hastane bahçesinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ