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Almanya'da bulunan 285 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi
Almanya'da bulunan 285 Türk vatandaşı, koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi. Türk yolcular, karantina sürecini geçirecekleri Yozgat'taki Kredi ve Yurtlar Kurumuna gönderildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Almanya'dan Türk vatandaşlarını getiren THY "Kınalıada" uçağı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Burada uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü.
Pasaport kontrolü sonrasında yolcular apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirilmek üzere Yozgat'a gönderildi.
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