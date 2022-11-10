Hafız Ahmet Efendi, nam-ı diğer Kızıl Ahmet ve Ayşe Hanım…

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dedesi ve babaannesi.

Kökeni Konya Karaman’a uzanan bu yörük çiftinin Kuzey Makedonya’daki evi yıllar sonra yeniden inşa edildi.

TİKA'nın inşa ettirdiği ev 2014'te ziyarete açıldı

Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin dünyaya geldiği bu ev, günümüzde müze olarak hizmet veriyor.

Merkez Jupa’ya bağlı Kocacık Köyü’nde bulunan Ali Rıza Efendi Anı Evi, TİKA tarafından inşa ettirildi. Yapı, 19 Mayıs 2014 tarihinde ziyarete açıldı.

Anı evi, Türkiye ve Makedonya‘dan uzmanların iş birliğinde, 19. yüzyıla ait görsel ve yazılı arşiv belgeleri incelenerek yöresel mimariye uygun olarak tasarlandı.

Bölgede bulunan arkeolojik kalıntılar üzerine onarımı yapılan Atatürk’ün baba evi, iki binadan oluşuyor. Bunlardan biri “Ali Rıza Efendi”nin evi, diğeri de “akraba evi” olarak inşa edildi.

Müzede bal mumu heykeller de sergileniyor

Ali Rıza Efendi Anı Evi'nde dönemin otantik eşyalarının yanı sıra, aile fertlerinin günlük yaşamından kesitler aktaran bal mumu heykeller de sergileniyor.

Asıl adı Koca Cenk olan köy, eskiden olduğu gibi bugün de yörük Türklerine ev sahipliği yapıyor.

Ali Rıza Efendi'nin doğduğu eve turist akını

Ali Rıza Efendi Anı Evi’ne ev sahipliği yapan merkez Jupa, Kuzey Makedonya’da Türkçe'nin resmi kullanımda olduğu belediyeler arasında yer alıyor.

Kocacık Köyü taşlı mahalle mevkiindeki anı evi, özellikle yaz aylarında başta Türkiye olmak üzere yurt dışından çok sayıda turisti ağırlıyor.

Haber: Esra Hasipi

