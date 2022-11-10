Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe 01:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Macaristan'a vize muafiyeti
[Getty]
Türkiye Macaristan'a turistik vize muafiyeti uygulayacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Uygulama turistik amaçlı seyahatler için geçerli olacak.
Alınan karara göre Macaristan vatandaşları Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatler ve transit geçişlerde vize muafiyetinden faydalanacak.
Etiketler: Macaristan Resmi Gazete
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