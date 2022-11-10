Uygulama turistik amaçlı seyahatler için geçerli olacak.

Alınan karara göre Macaristan vatandaşları Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatler ve transit geçişlerde vize muafiyetinden faydalanacak.